Yeni güzellik trendi: Vampir cildi

Son dönemde güzellik trendlerine bir yenisi daha eklendi. Hem de o çok sevdiğiniz film serisi bu makyaj trendinin en büyük ilhamı! TikTok’ta yükselişe geçen ‘vampir cildi’ görünümü 2010’lu yıllara damgasını vuran Alacakaranlık serisinden ilham alıyor.

TikTok’un hayatımıza kattığı enteresan güzellik trendlerinden ‘vampir cildi’ son dönemin en popüler makyaj görünümlerinden birini vadediyor.

‘Parıltılı vampir cildi’ trendi, vampirlerin bembeyaz ve donuk ciltlerini daha ışıltılı bir doku ile sunuyor.

NASIL YAPILIR?

Cilt temizliği sonrası nemlendiricinizi ve serumunuzu sürün. Cildi makyaja hazırladıktan sonra ince yapıdaki fondöteninizi ışıltılı makyaj bazı ile birleştirin ve tüm cildinize uygulayın. Kapatıcı ile gerekli noktaları nötrledikten sonra likit bir aydınlatıcıyı yüzün yüksek bölgelerine, burun ucuna ve göz kapaklarına uygulayın. Dilerseniz gözlerinizin çok boş görünmemesi için tek kat rimel uygulayabilirsiniz. Dudaklarınıza ise parlatıcı uygulayarak ışıltıyı artırabilirsiniz.

SICAK TONLARDAN UZAK DURUN

Bu görünüme ulaşmak için ille de beyaz tenli olmanız şart değil. Yalnızca görünümüzü ısıtacak far tonlarından, allıktan ve bronzer’dan uzak durun. Yüzünüzü renklendirecek her türlü üründen kaçının.

Bu akım en çok da Alacakaranlık hayranlarını sevindirdi diyebiliriz. Robert Pattinson’ın canlandırdığı Edward Cullen karakterinin güneşe çıktığında parlayan teni, kimilerine göre bu akımın en büyük ilhamı.

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25/10/2022 09:14