Adanın kuzeyinde ayrıcalıklı yaşam tarzlarının yaratıcısı, sektörde kalite ve güvenin temsilcisi Notherland’ın Mağusa merkezdeki yeni projesi Northern Park’ta 44 modern daire yeni sahiplerini bekliyor.

Yenilikçi mimarisi ve modern yapılarıyla hem yatırımcısına kazandıran, hem de çok sayıda kişiye ayrıcalıklı bir hayat sunan Northernland yeni bir projeye imza attı.

Mağusa’nın merkezinde yer alan Northern Park projesi “Yeni Hayata Yeni Yatırım” vizyonuyla sahiplerini bekliyor.

Northern Park’ta yenilikçi yaşam tarzı yine çağdaş mimari ve konforla birleşerek yeniden hayat buluyor.

Mağusa’nın en işlek caddesinde yer alan Northern Park, çalışan insanlar için cazip bir yaşam alanı olarak diğer projelerden ayrışıyor.

“Türk Tapulu”

“Rahat yaşam standardıyla Gazimağusa’da yeni başlangıç yapın” diyen Northernland yönetimi, projenin tümünün Türk tapusu üzerine inşaat edildiğini ve teslime hazır olduğunu söyledi.

Kaliteli yaşam standartlarına göre donatılmış 44 modern daireden oluşan proje kira garantisiyle birlikte “Full Eşyalı” olarak satışa çıkarıldı.





En Yenilikçi Teknolojiler

28 adet 2+1 ve 16 adet 1+1 daireden oluşan 89 metrekare yapılarda highgloss veya akrulüks mutfak dolapları tercih edildi, çift cam alüminyum pencereler kullanıldı.

2 ayrı asansörün hizmet verdiği Northern Park’ta merkezi jeneratör ve merkezi hidrofor sistemi de yer alıyor.

Görüntülü interkom sisteminden merkezi kameraya, klima altyapısından açık özel otoparka kadar tüm detayların düşünüldüğü Northern Park 1338 m2 arsa üzerine inşa edildi.

Detaylı bilgi için 0 548 818 80 00 numaralı telefondan veya www.northernland.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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21/04/2021 12:36