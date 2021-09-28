Yeni iPad Mini’de ekran krizi: Çok sayıda müşteri şikayetçi

Apple, geçen haftalarda tanıtımını yaptığı yeni teknolojilerle donanmış iPad Mini model tabletinde ekran sorunu baş gösterdi.

ads ads ads ads
28/09/2021

ads
ads
ads
Yeni iPad Mini’de ekran krizi: Çok sayıda müşteri şikayetçi

Apple’ın kısa bir süre önce tanıttığı ve Türkiye’de de yaklaşık 5.800 TL’ye satılan yeni tablet bilgisayarı iPad Mini şirket içinde kriz yarattı.

ABD medyasında yer alan haberlerde yakın zamanda piyasaya çıkan ve önceki modellere göre daha gelişmiş bir altyapısı olan iPad Mini’nin ekranında “jöle kayması” hatası oluştuğu aktarıldı. Ekranın bir tarafının diğer tarafına göre daha hızlı tepki verdiği ve özellikle cihazı dik konumda tutarken portre modunda bu durumun yoğun olarak yaşandığı kaydedildi.

Apple CEO’su Tim Cook geçen haftalarda yeni iPad Mini’yi tanıtmıştı.

iPad’i yatay kullanırken bu konuda bir sorun yaşanmadığı belirtilirken internet üzerinden haber okumak ya da sosyal medyada ekranı aşağı kaydırmak isteyenlerin büyük zorluk yaşadığı açıklandı. Yetkililer bu konuda bir açıklama yapmazken bu sorunun yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

 

28/09/2021 12:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: iPad Mini, haber, teknoloji
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.