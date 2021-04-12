Yeni iPad'lerin fotoğrafı sızdı!

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12/04/2021

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Yeni iPad'lerin fotoğrafı sızdı!

Apple'ın bu yıl tanıtması beklenen yeni iPad modellerine ait olduğu iddia edilen görüntüler internete sızdı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın yeni iPad modelleri görüntülendi.

Sonny Dickson tarafından yayınlanan karelerle Apple'ın bu yıl üç yeni iPad modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Buna göre, Apple bu yıl 2 farklı ebatta iPad Pro modeli ve iPad Mini tanıtacak.

iPad Pro kanadında opsiyonlar 12.9 ve 11 inç olurken iPad Mini'nin boyutlarında değişikliğe gidilecek.

Daha önce 7.9 inçlik ekran ile karşımıza çıkan iPad Mini yeni versiyonunda 8.4 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak.

Söz konusu kareler sayesinde cihazların özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Buna göre, iPad Pro'ların kamera modülünde bir incelme olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Apple'ın ayrıca Smart Connector'a bu modellerde yer vermeyeceği sızan görseller ile ortaya çıktı.

Şirketten henüz resmi bir açıklama bulunmazken yeni cihazların bu yılın eylül ayında görücüye çıkarılması bekleniyor. 

İşte yeni iPad'ler: 

12/04/2021 17:45
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TAGS: ipad, sızıntı, apple, haberkibris
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