Yeni iPhone XR çift lensli kamera ile gelebilir!

Apple yeni iPhone XR ile ilgili bazı sızıntılara izin verdi. Çok şaşıracağınız bazı özelliklerin bulunduğu detaylara ait ayrıntılar haberimizde.

Güçlü şirketlerinin kıyasıya rekabet ettiği akıllı telefon pazarında, Huawei, Samsung gibi firmalar kamera özellikleri ile kullanıcılarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Apple'da bu konuda başarı yakalamak istediği için, kamera konusuna bir miktar hassasiyet yaşıyor. Gelen sızıntı ise bunu doğruluyor.

Bilindiği üzere yaklaşmakta olan iPhone XI için oldukça fazla söylenti dolaşıyor. Bu söylentilere şimdi de bir yenisi daha eklendi; iPhone XR'ın varisi çift lensli kameraya sahip olacak. Bu bilgi, sızıntıyı direkt olarak Çin'deki tedarik zincirinden aldığını iddia eden Japon blogger'ı Mac Otakara 'dan geliyor.