Yeni iPhone yeni renkler ile geliyor!

Apple, bu yılın sonlarına doğru yani Eylül ayında bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte 2018 model iPhone’lar tanıtılacak. 3 farklı model ile karşımıza çıkması beklenen Apple’ın, model çeşitliliğinin yanısıra yeni renk seçeneklerinin de sunacağı ortaya çıktı.

Apple’a yakınlığı ile bilinen Ming-Chi Kuo, bugün yeni iPhone modellerinin beş farklı renk seçeneğine sahip olacağını açıkladı. Bu renkler gri, beyaz, mavi, kırmızı ve enterasan bir şekilde turuncu olacağı yönünde.

Ming-Chi Kuo, bu renk seçeneklerinin üst seviye iPhone ve iPhone Plus modellerinde olacağının altını çiziyor. LCD ekranlı uygun fiyatlı iPhone modelinde ise sadece beyaz ve siyah renk seçeneği bulunacak.

2018 model iPhone modellerinin yine 999 dolar bandından satışa sunulacağı söyleniyor. Ancak bu modeller ülkemizde yine 6.099 TL’ye satışa sunulmayacak. Yeni ÖTV zammı ve yükselen kurlardan dolayı, 2018 model iPhone’ların fiyatı 7.099 TL‘den başlayacak. Bu fiyatın minimum sınır olduğunu daha da aratabileceğini belirtelim.