Yeni iPhone’lar hakkında şok iddia!

Yeni telefon modellerindeki çift kamera furyası durmaksızın yayılıyor hatta bazı telefon modellerinde üç, dört kamera bile olabiliyor. Yeni iPhone modellerinde ise bu durum değişeceğe benziyor..

Apple, gelecekte çift kamera kurulumu için önemli bir yeniliğe imza atacak gibi gözüküyor. Gelecekte sunulacak iPhone çift kamera yerine tek kamera ile aynı özellikleri sunmak üzere hazırlanıyor.

ÇİFT KAMERA ÖZELLİKLERİ TEK KAMERADA OLABİLİR

Shiftdelete tarafından aktarılan habere göre, Apple kamera konusunda sürprizler yapabilir. iPhone X ve iPhone 8 Plus akıllı telefonlar çift lens kamera ile birlikte geliyor. ddalara göre Apple, çift kamera yeteneklerini tek lens ile sunma planlarını özellikle düşük fiyatlı modellerinde sunmayı planlıyor. Bir diğer tahmin ise özelliğin önde yer alan selfie kamerasına getirilecek olması.

GOOGLE DA BENZER SİSTEM KULLANIYOR

“Piksel Derinliği Algılama ile Görüntü Sensörü” başlıklı bir Apple patenti ile ortaya çıkan bu yenilik oldukça teknik bir biçimde anlatılmış. Sistemin iki piksel içerisinde fotoğraf detektörleri oluşturabileceğinin ve bunun da derinlik gibi bilgiler toplamak için kullanılabileceğinin altı çiziliyor. Benzer bir sistemin Google tarafından Pixel 2 modelinde kullanıldığını da hatırlatmak gerek. Tek lensli bir kamera ile Portre Modu'nda bokeh efekti ve ayrıca, potansiyel olarak HDR modunun oluşturulmasını sağlamak önemli bir yenilik olacak.

..