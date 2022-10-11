Yeni İş Kurmak İsteyen Girişimcilere Destek Verilecek

Bakanlar Kurulu, “2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” çerçevesinde yeni iş kurmayı hedefleyen girişimcilere destek kararı aldı.

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11/10/2022

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Yeni İş Kurmak İsteyen Girişimcilere Destek Verilecek

Bakanlar Kurulu, “2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” çerçevesinde yeni iş kurmayı hedefleyen girişimcilere destek kararı aldı.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynak ile KKTC’de uygulanacak 2022 Girişimcilik Projesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Projeye göre, programdan KKTC vatandaşı girişimci adayları yararlanabilecek ve işletmeler için eğitimlerini tamamlamış, iş planı onaylanan girişimcilere yüzde 75 oranında hibe desteği verilecek.

Usul, esaslar ve protokollerin oluşturulması konusunda YAGA’nın yetkilendirildiği program için gerekli olan 4 milyon TL Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklı “Girişimcilik Projesi” kaleminden karşılanacak.

11/10/2022 10:20
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TAGS: Bakanlar Kurulu, 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü
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