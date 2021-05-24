Yeni iyileştirme önlemleri devrede

Koronavirüs vaka sayılarında azalmayla birlikte bugünden itibaren bazı yeni normalleşme adımları devreye girdi.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında açık olacak. Marketlerin çalışma saatleri ise 07.00-22.00 olarak düzenlendi. Kısmi sokağa çıkma yasağı bu geceden itibaren 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

KKTC’de halen “sinema salonları, kapalı alan nişan-düğün salonları, casinolar, bar, nargile kafe ve salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, club, hamam, saunalar” koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı bulunuyor.

Bu habere tepkiniz:



24/05/2021 12:35