Yeni iyileştirme önlemleri devrede

Koronavirüs vaka sayılarında azalmayla birlikte bugünden itibaren bazı yeni normalleşme adımları devreye girdi.

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24/05/2021
HK

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Yeni iyileştirme önlemleri devrede

Koronavirüs vaka sayılarında azalmayla birlikte bugünden itibaren bazı yeni normalleşme adımları devreye girdi.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında açık olacak. Marketlerin çalışma saatleri ise 07.00-22.00 olarak düzenlendi. Kısmi sokağa çıkma yasağı bu geceden itibaren 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

KKTC’de halen “sinema salonları, kapalı alan nişan-düğün salonları, casinolar, bar, nargile kafe ve salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, club, hamam, saunalar” koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı bulunuyor. 

24/05/2021 12:35
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TAGS: sokağa çıkma yasağı
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