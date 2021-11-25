Yeni kadın sığınma evi hizmete girdi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yeni kadın sığınma evinin hizmete girdiğini açıkladı

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü.

Böylesine bir günde yeni kadın sığınma evimizi tamamlandığımızı ve hizmetlerimize yüksek standartlı yeni binada başladığımız bilgisini kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında AB finansmanı yanında kendi bütçemizden de katkılarla tamamlanan binamız, 1.000 metrekare alana inşa edildi ve 12 kadına çocukları ile birlikte aynı anda barınma imkanı sağlayabilecek şekilde düzenlendi. Dinlenme ve oyun odaları, her odada bağımsız tuvalet ve duş imkanı, özel gereksinimi direnişçiler için tam engelsiz ve güvenlikli alanıyla dünyadaki başarılı mimari örnekler incelenerek Projeler Şubemizden çalışma arkadaşımız Şerife Kahyalar tarafından çizildi.

Bugüne kadar 100lerce şiddet mağduru ve çocuklarına yeni bir hayat imkanı sağladık, umarım bu yeni bina asla dolmaz. Ama bir kez daha yinelemek istiyorum; şiddet vardır buna karşı da şiddetin yarattığı yaraları sarmak için biz buradayız. Emek koyan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

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25/11/2021 14:12