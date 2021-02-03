Yeni Kararlar ve Ekonomik Paket açıklanıyor

Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte yeni ekonomik tedbirler paketini açıklamak için basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Saner kısmi sokağa çıkma yasağının 10 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Saner, İlçeler arasında giriş çıkışın da yasaklandığı bilgisini verdi

Saner şöyle konuştu:

Tüm partilerle icraat hükümeti kurmak için girişimlerde bulundum ancak hükümeti kuramayınca görevi iade ettim.

Benden sonra görevi alan CTP'de hükümet kurma görevini iade etti. Hükümet kurma görevi tekrar UBP'ye verilince azınlık hükümeti kuruldu.

Hükümete geldiğimiz günden beridir dünyada vaka ve ölüm sayısı artmıştır. son 50 günde 33 milyon kişi bulaşa yakalandı ve 670 bin kişi hayatını kaydetti.

Vaka sayılarında yüzde 46 ölümlerde ise yüzde 42. vaka sayısı 2500 ve hayatını kaybeden sayısı 14'tür. KKTC'nin dünya ile mukayese edildiğinde yerinin belli olması için bu noktaya dikkat çektim.

Önce kısmı ardından tam kapanma kararı alındı.

Bütçeyi geçirdik ve Türkiye ile mali ve ekonomi protokolü imzalamak için adımlar attık.

10 milyar TL bütçenin 2 milyarının Türkiye tarafından karşılanacak olması önemlidir.

Uzmanlarla salgınla mücadelede görüş birliği içindeyiz. Dünyadaki uygulamaları takip ediyoruz. Acil Durum Hastanesini devreye aldık ve 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi ile ilgili adımlar atıldı. Sağlık çalışanlarının istihdamı için yazılı sınav yapıldı. 43 hemşirenin ve 10 doktorun göreve başlaması için adımlar atılmıştır

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03/02/2021 14:35