Yeni keşfedilen kurbağa türüne Greta Thunberg’in adı verildi

ABD merkezli bir çevre kuruluşu olan Rainforest Trust, 30. yıl dönümü etkinliğinin bir parçası olarak, bilimsel olarak yeni tanımlanmış bazı türlere isim vermek için anket düzenledi. Böylelikle, Panama'nın ücra köşelerinde yaşayan bir yağmur kurbağası iklim aktivisti Greta Thunberg'in adını aldı.

Ancak 19 yaşındaki Thunberg, konuyla ilgili yorum yapmadı.

Bununla birlikte, kendine özgü büyük siyah gözleri olan minik, parlak renkli kurbağa, araştırmacı Abel Batista liderliğindeki bir keşif gezisinde keşfedildi. Batista ve ekibi, 12 yeni tür buldukları ve sekiz bilimsel makale yayınladıkları Panama'da son 10 yıldır çalıştıklarını söyledi. Thunberg’in adını alan kurbağanın doğu Panama'daki Cerro Chucantí rezervindeki bulut ormanında bulundu.

Araştırmacılar bölgeye at sırtında ulaştıklarını ve kamp yapmak için dik çamurlu patikalardan yürüdüklerini söyledi.

HIZLI ORMANSIZLAŞMA NEDENİYLE RİSK ALTINDA

Öte yandan, bilimsel olarak Pristimantis gretathunbergae olarak adlandırılan yağmur kurbağasının habitatı, tarlalar ve sığırlar için otlak açlmasının neden olduğu hızlı ormansızlaşma nedeniyle risk altında bulunuyor.

Rainforest Trust CEO'su James Deutsch konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rainforest Trust, tehdit altındaki kurbağa türünün Greta Thunberg’in adını almasından büyük onur duyuyor" dedi.

THUNBERG, DÜNYA LİDERLERİNİ ELEŞTİRMESİYLE SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Öte yandan, Thunberg yakın zamanda ABD’de Joe Biden yönetiminin Temiz Enerji Devrimi planının bir parçası olarak küresel ısınmayla mücadele sözü vermesine rağmen iklim krizini daha da kötüleştiren eylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Washington Post'tan KK Ottesen’e konuşan Thunberg, “ABD aslında fosil yakıt altyapısını genişletiyor. Peki bunu neden yapıyor?” dedi.

Biden, 2035 yılına kadar yüzde 100 temiz elektriğe ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak da dahil olmak üzere çevre kirliliği ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için iddialı hedefler belirledi. Ancak Biden, küresel petrol üretiminde artışa yol açan gaz fiyatlarında pandemi kaynaklı bir artışla mücadele ediyor.

Bunun yanı sıra, Thunberg'in dünya liderlerine öfkesi Biden Yönetimi ile sınırlı değil.

Thunberg, COP26 olarak bilinen Kasım ayındaki Birleşmiş Milletler iklim zirvesini bir 'PR olayı' ve 'başarısızlık' olarak niteledi.

Bu habere tepkiniz:



17/01/2022 15:43