Almanya'da seçim sonrası uzun görüşmeler gerçekleştiren Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti arasındaki koalisyon protokolü açıklandı. Açıklanan kararla Almanya'da Merkel dönemi sona erdi, Olaf Scholz'un 5 Aralık'ta yeni kabineyi açıklayıp başbakan olarak göreve başlaması bekleniyor.

Almanya'da yeni hükümet 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden 59 gün sonra belli oldu. SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki müzakereler eylül sonunda başlamıştı. Bugün geleceğin Başbakanı Olaf Scholz kameralar karşısına geçti ve 3 partinin koalisyon konusunda anlaşamaya vardığını açıkladı.

5 ARALIK'TA YENİ KABİNE DUYURULACAK

Sürecin 5 Aralık’ta sonlanması ve Olaf Scholz’un yeni kabineyi oluşturulması bekleniyor.

YENİ KABİNE ŞEKİLLENİYOR

Sputnik International'da yer alan habere göre yeni kabine de şekillenmeye başladı. Yeşiller Partisi'nden başbakan adayı olan Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanı, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck'in Başbakan Yardımcısı, FDP Başkanı Christian Lindner'in Ekonomi Bakanı ve SDP'den Christine Lambrecht'in İçişleri Bakanı olması bekleniyor.

BİR DÖNEMİN SONU

Angela Merkel, 15 yılı aşkın başbakanlık görevi boyunca hem Almanya'nın hem de AB'nin kaderini belirleyen kararlara imza attı. Kamuoyu ona, ‘Ulusun Annesi’ adını verdi.

Merkel döneminin sonu, Almanya için yeni ve zorlu bir dönemin de başlangıcı anlamına geliyor. Merkel’in vedasıyla Almanya’yı ekonomide, siyasette ve toplumsal konularda derin değişimler bekliyor

OLAF SCHOLZ KİMDİR?

Olaf Scholz, 14 Haziran 1958’te, Osnabrück kentinde tekstil dalında çalışan bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. 1998 yılına kadar iş hukuku dalında avukatlık yaptı.

Almanyada bir dönemin sonu Yeni koalisyon duyuruldu...

17 YAŞINDA SPD’Lİ

Henüz lisedeyken 17 yaşında SPD’ye üye oldu. SPD’in gençlik teşkilatlı “Genç Sosyalistler”de (Jusos) aktif olarak politika yaptı. 1998 yılında Federal Meclis milletvekili seçildi. 2001 yılında Hamburg Eyalet İçişleri Senatörü olarak görev alan Scholz, Merkel hükümeti döneminde 2007-2009 yılları arasında Federal Çalışma Bakanlığı yaptı. 2011-2018 yılları arasında da Hamburg Eyalet Başbakanı oldu.

PARTİ LİDERİ OLAMADI

Scholz, 2018’den beri Merkel kabinesinde Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. SPD Genel Başkanlığı’nda kalıcı olmak için 2019 yılında partinin liderliğine soyundu. Ancak ikinci turda liderliği Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans’a kaptırdı

BAŞBAKAN ADAYI OLDU

Parti liderliğini kaybettiği halde SPD’nin başbakan adayı oldu. Daha sonraki günlerde de Scholz, “Ben Almanya’nın başbakanı olmak istiyorum” diyerek yollara düştü.

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24/11/2021 17:42