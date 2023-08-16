Yeni Kovid-19 varyantı İngiltere'de uzmanları tedirgin etti

Oxford Üniversitesinden Trisha Greenhalgh ve University College London'dan Christina Pagel, İsrail ve Danimarka'da tespit edilen Omicron'un alt varyantı BA.6 ile ilgili, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan değerlendirmede bulundu.

Yeni varyantın diğer Omicron varyantı alt türlerinden daha fazla mutasyona sahip olduğunu belirten Pagel, "Potansiyel olarak daha büyük bir dalgaya neden olabilir." ifadesini kullandı.

Pagel, yine de değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi.

Greenhalgh de paylaşımında, "WhatsApp'taki çeşitli bilim grupları susmuyor. Genetik sıralama video ve diyagramları gidip geliyor. Az bir detaydan anladığım kadarıyla bir kez daha maske takma zamanı gelmiş gibi gözüküyor." dedi.

- "Yayılmaya başlarsa endişe edin"

İngiliz Daily Mail'e konuşan Leeds Üniversitesinden Stephen Griffin, BA.6'nın Kovid-19'daki en büyük değişimi simgelediğini belirterek, "Yayılmaya başlarsa endişe edin." uyarısını yaptı.

Griffin de henüz çıkarımlarda bulunmak için erken olduğunu söylerken, yeterli verinin bulunmamasının tahminleri zorlaştırdığını kaydetti.

Warwick Üniversitesinden Lawrance Young, Omicron alt türlerinin dünyada yayılmaya devam ettiğini ve daha güçlü bir varyantın ortaya çıkmasının sürpriz olmayacağını belirtti.

Tüm varyantların Omicron türevi olmasının kontrol edilebilir olacağı anlamına geldiğini de kaydeden Young, farklı altyapıya sahip yeni bir varyantın çıkmasının korkutucu olabileceğine işaret etti.

East Anglia Üniversitesinden Paul Hunter ise diğer uzmanların aksine yeni varyantın önemli bir salgına sebep olmayacağını kaydederek, maskeyi sadece bünyesi daha hassas olan gruplara önerdi.