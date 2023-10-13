Yeni Mahalle Anneleri faal Mahalle Anneleriyle buluştu

ads ads ads ads
13/10/2023

ads
Yeni Mahalle Anneleri faal Mahalle Anneleriyle buluştu

Bağımlılıkla mücadele konusunda halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan "Mahalle Anneleri" (MANNE) projesi kapsamında faal "Manneler" ile "Manne" adayları bir araya geldi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Alayköy/Gönyeli, Girne, Lapta ve Mağusa "Manneler"in katıldığı toplantıda, Komisyonun amaçlarına yönelik eğitim de verildi.

MANNE adaylarına eğitim programının yüklü olduğu tabletler de dağıtıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu MANNE projesi kapsamında, hedeflenenin, bir anne aracılığıyla diğer birçok anneyi (bağımlılıkla mücadele) alanında eğiterek, "Manneler" aracılığıyla daha fazla bireyin bilinçlenmesini sağlayıp, geniş kitlelerde farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.

Hatipoğlu, Mannelere verilen eğitimler sayesinde, merkezlerden uzak yaşayan annelerin uyuşturucu ile mücadeleye büyük katkıları olacağına inandıklarını kaydetti.

MANNE eğitimleri Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından veriliyor.

13/10/2023 16:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.