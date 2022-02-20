Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçı tarihe geçti! Teknik direktör kendini oyuna aldı...

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması ilginç olaylara sahne oldu. Malatya ekibinde teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından takımın tecrübeli oyuncusu Adem Büyük göreve getirilmişti. Antalyaspor'da ise teknik sorumlu Nuri Şahin kendini maç kadrosuna yazdı...

MAÇIN 59. DAKİKASINDA...

Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Adem Büyük, maçın 55. dakikasında kendini oyuna aldı. Tecrübeli futbolcu takımının 1-0 yenik olduğu anlarda Mustafa Eskihellaç'ı çıkartıp kendini oyuna dahil etti. Sumudica'nın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Adem Büyük böylece teknik direktörlüğe hazırlanmaya başladı...

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NURİ ŞAHİN DE KENDİNİ YEDEKLERE YAZDI

Antalyaspor'da da benzer bir durum Nuri Şahin ile yaşanıyor. Hem futbolcu hem teknik sorumlu olarak görev başında bulunan Nuri Şahin, Yeni Malatyaspor maçında kendini yedekler arasına yazdı.

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20/02/2022 10:07