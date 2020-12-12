Yeni Malatyaspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıktı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Sarı lacivertliler Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 iç saha maçından yenilgi ile ayrıldı.

Konuk sarı siyahlılar ise bu sezon ilk deplasman galibiyetine imza attı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 21. dakikada Umut Bulut ve 47. dakikada Youssouf Ndayishimiye kaydetti.

Deplasmanda kazanan Yeni Malatyaspor puanını 16'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 23 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Adem Büyük, yaptığı vuruşla kaleci Altay Bayındır ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

19. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Acquah'ın ceza yayının solundan yükselttiği topa hareketlenen Tetteh'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır iki hamlede topu kontrol etti.

GOL - 21. dakikada sol kanattan Kubilay'ın ortasında altıpasta bomboş yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu. 0-2

38. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Yeni Malatyaspor, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada sol kanattan Hafez'in kullandığı serbest vuruşa altıpasta Caner'in üstünden kafayı vuran Youssouf topu ağlarla buluşturdu. 0-3

55. dakikada Yeni Malatyaspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Orta sahada kazandığı topla ceza sahasına yönelen Kubilay Kanatsızkuş, meşin yuvarlağı soldan bindiren Benjamin Tetteh'in önüne bıraktı. Tetteh'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Cisse'nin ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Sosa), Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Sinan Gümüş), Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 Thiam), Pelkas (Dk. 71 Novak), Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 79 Olcay Şahan), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 88 Ahmet Ildız), Tetteh, Adem Büyük (Dk. 66 Zeki Yavru), Umut Bulut

Goller: Dk. 9 Adem Büyük (Penaltıdan), Dk. 21 Umut Bulut, Dk. 47 Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45+3 Gökhan Gönül, Dk. 89 Luiz Gustavo (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Hafez, Dk. 78 Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor)

Adil Gevrek: Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Adil Gevrek, galibiyetten dolayı futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Adil Gevrek, Fenerbahçe karşısında iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

"Çok güzel bir oyun ve 3 golle 3 puanı aldık. Kolay bir maç olmadı. Takımımız her geçen gün daha da üstüne koyarak gidiyor. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."

Sarı-siyahlı kulübün başkanı, takım olarak çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizdi.

"Tüm takımın performansı bizi çok mutlu etti. Bu oyun gelecek için bize ciddi bir umut verdi. Bugün oynadığımız oyunla iyi bir takım olduğumuzu gösterdik."

Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'un karşılaşmadaki ikinci golünü atan ve gösterdiği performansla dikkati çeken Umut Bulut ile ilgili bir soruya, "Umut, Süper Lig'de en fazla forma giyen 3 oyuncudan birisi. Çok müthiş bir performans gösterdi." cevabını verdi.

Bu habere tepkiniz:



12/12/2020 21:33