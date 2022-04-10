Yeni Malatyaspor Süper Lig’e veda etti!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Giresunspor’la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Giresun ekibi 1-0’lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, Süper Lig’e veda eden ilk takım oldu. İşte Yeni Malatyspor – Giresunspor maçının detayları…

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Giresunspor'u ağırladı. Mücadeleyi Giresun ekibi, Hamidou Traore'nin 22. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Süper Lig'e ilk veda eden takım Yeni Malatyaspor oldu.

Küme düşme hattının hemen üstünde 16. sırada bulunan Giresunspor ise puanını 39'a çıkarttı ve rahat bir nefes aldı.

Yeni Malatyaspor ise 32 hafta sonunda 20 puanda kaldı ve bitime 6 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e düşen ilk takım oldu.

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10/04/2022 15:58