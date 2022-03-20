Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar süresiz kadro dışı bırakıldı

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, süresiz kadro dışı bırakıldı.

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20/03/2022

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Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar süresiz kadro dışı bırakıldı

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

20/03/2022 10:06
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TAGS: Yeni Malatyaspor
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