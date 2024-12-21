Yeni Maraş Sağlık Merkezinde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Ergün Yahat

Gazimağusa’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla 17 Eylül 2024 tarihinde temeli atılan Yeni Maraş Sağlık Merkezi’nde çalışmalar gece gündüz hızla devam ediyor. Başbakan Ünal Üstel'in temel atma töreninde açıkladığı gibi, sağlık merkezinin tamamlanma tarihi önceden belirtilen tarihten önceye çekilecek. Şantiye Şefi Şilan Olcay, projenin Mart ayı içerisinde teslim edileceğini ve bitiş tarihinin Nisan ayı sonrasına denk geleceğini belirtti. Olcay, 40 personelin vardiyalı şekilde çalışmaya devam ettiğini ifade etti.