Yeni Meclisin İçinden İlk Kareler: Turuncu Koltuklar Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel, günübirlik çalışma ziyareti için KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yeni meclisin içinden ilk kareler basına yansıdı. Özellikle turuncu koltuklar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, renk seçimiyle ilgili farklı yorumlar yaparken, meclisin yeni dizaynı da dikkatle incelendi.