Yeni Merit Dönemi Hadise Konseri İle Başladı

Turizm sektörüne adını altın harflerle yazdıran Merit Grubu’nun Kuzey Kıbrıs’taki sekizinci oteli Merit Royal Diamond, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleşen Hadise konseri ile açılış yaptı. Yeni bir Merit dönemini başlatan Merit Royal Diamond’ın ihtişamlı Karpaz Balo Salonu’nda sahne alan Hadise, hayranlarına eşsiz bir bayram coşkusu yaşattı.

Adanın en büyük balo salonunda görkemli bir ambiyansta ve ışık gösterileri eşliğinde sahneye çıkan Hadise, iki bin misafire hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir gece sundu. Etkileyici dans şovları, enerjik sahne performansı ve eşsiz yorumu ile konukları büyüleyen Hadise, bayramı Merit Royal Diamond sahnesinde hayranlarıyla birlikte kutlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Royal Otelleri’nin yeni halkası Merit Royal Diamond, Türkiye’nin en güçlü seslerinden Hadise’nin konseri ile muhteşem bir açılış organizasyonuna imza attı.

Bayrama özel ışıl ışıl kostümü ile Kuzey Kıbrıs’ın en yeni ve en lüks oteli Merit Royal Diamond sahnesinde adeta bir pırlanta gibi parlayan ünlü şarkıcıya konser boyunca dansçıları da eşlik etti. En hareketli hit parçalarını art arda seslendirerek coşkuyu doruğa çıkaran Hadise, sahnedeki samimi tavırlarıyla da göz doldurdu. Güzel şarkıcıya “Nerdesin Aşkım” parçasında hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hadise, konukların yoğun alkışları ile büyüleyici konserini tamamladı.

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11/07/2022 18:07