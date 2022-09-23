Yeni mezun polisler yemin etti

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda, bugün “62. Dönem Polis ve 15. Dönem İtfaiye Temel Eğitim Kursları” yemin ve mezuniyet töreni yapıldı. Mezun olan 124 polis memuru ve 25 itfaiye memuru yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dâhil oldular.

62. Dönem Polis Temel Eğitimi Kursunu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Ahmet Aşan dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı.

Polis Temel Eğitimi Kurs ikincisi Polis Memuru Muhammed Emin Coşkun olurken, kurs üçüncüsü ise Bayan Polis Memuru Ezgi İşimtekin oldu.

15. Dönem İtfaiye Temel Eğitimi Kursunu ise birincilik ile tamamlayan İtfaiye Memuru İrem Tunç dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı.

İtfaiye Temel Eğitimi Kurs ikincisi İtfaiye Memuru Özdemir Kaptanoğlu olurken, kurs üçüncüsü ise İtfaiye Memuru Ali Öztürk oldu.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğg. Kadir Bayraklı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, PGM II. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu ile diğer polis yetkililerinin yanı sıra mezun olan polis mensuplarının aileleri katıldı.

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23/09/2022 19:26