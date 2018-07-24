Yeni model iPhone X'lerin fiyatları sızdı!

Apple'ın hali hazırda yeni iPhone X modelleri üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bugün ise iPhone X modeline dair yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre yeni iPhone X modellerinin fiyatları artık daha net bir şekilde görülebiliyor.

Öncelikle bu bilgilerin bir iddiadan öte olmadığını belirtmek isterim. Apple ekran boyutları 5.8 inç ila 6.5 inç arasında değişen, farklı renk seçenekleri ve tasarım sürprizleri bulunan iPhone X'ları için 800 dolardan 1000 dolara kadar bir fiyat aralığı çekmiş durumda.

Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devinin iPhone X ile ilgili aldığı radikal kararı sızdıran teknoloji yazarları yeni modelde mavi ve turuncu renk seçeneğine de yer verileceğini açıkladı.

Apple'ın Eylül ayında yapması beklenen yeni model tanıtımı öncesi bir yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen bir görüntü de 9to5Mac sitesinde yayınlanmıştı. Bu görüntüye yukarıdan ulaşabilirsiniz. Görüntülere göre, Apple bu yıl 2 yerine 3 farklı yeni iPhone modeli tanıtacak. Bu zaten biliniyordu ancak internette 3 değil de 2 model olduğunu dedikoduları vardı.

En sağda yer alan yeni iPhone X'in geçtiğimiz yıl tanıtılan modelle aynı ebatta olduğu görülürken, ortada yer alan 6.1 inçlik, tek kameralı modelin ise daha ucuz iPhone X olarak tanıtılması bekleniyor.

iPhone X Plus'ta ise 6.5 inçlik çerçevesiz ekranla kullanıcılara daha büyük bir ekran vaat ediliyor.

ABD basını da geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.