Yeni müşavir yaratılmayacak ama eski müşavirler nasıl çalıştırılacak?

Ne zamandır “müşavirlik” meselesini yazmak istiyor, erteliyordum. Avukat Serkan Mesutoğlu’nun konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı sonrası “tam zamanıdır” diye düşündüm. Meseleyle ilgili Serkan Mesutoğlu’nun haklı olduğu taraflar var, doğrudur artık müşavir yaratılmayacak ama ya eskiler? “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası”ndan önce müşavirlik hakkı kazananların çalıştırılamıyor olması, “ben çalışmak istemiyorum” deyip görev kabul etmeyecek kadar ileri gidenler bulunması, sorunun tam olarak ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Mesutoğlu’nun dediği gibi, müşavirlikle ilgili düzenleme içeren “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası”nın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi haber oldu ama Anayasa Mahkemesi tarafından “anayasaya aykırı bulunmaması” pek yer bulmadı medyada. Aynı şekilde takip edilip, KAMU-SEN’in, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun değerlendirildiği ve “anayasaya uygun olduğu” kararının çıktığı da haber olmalıydı.

Sitem etmekte haklı olan Mesutoğlu’nun, dörtlü hükümet dönemi geçen bu yasanın, geçtiği tarihten sonra yeni müşavir yaratılmasını önlediği yönündeki hatırlatması da doğrudur.

Ancak yasa ileriye dönük tedbir alırken, eski müşavirlerin çalıştırılamıyor olması sorundur. Maalesef, yasadan önce müşavirlik hakkı elde eden kamu çalışanlarını halen hiçbir güç çalıştıramıyor. Partisinin talebini kabul edip, görev alan az sayıda müşavirin dışında kalanlar halen boşta, halen hiçbir işleri yok, halen bir “müşavir sorunu meyveleri” olarak ortada duruyor.

Kamuda, yani devlet daireleri ve kurumlarının birçoğunda olduğu gibi keyfilik, disiplinsizlik, personeli çalıştıramama meselesi “müşavirler” için de geçerli. Çalışması için çağrılan bazı müşavirlerden, “Hayır gelmem, rahatımı bozmam” ya da “Ben iş kurdum gelemem” diyenler varmış. Demek ki sorun hem çözüldü hem de çözülemedi.

Yasal düzenlemenin gözden kaçırdığı başka meseleler de var… Yasadan sonra görev alan, siyasi atamayla şu anda bazı görevlerde olan ve müşavirlik hakkı elde edemeyen bazı üst düzey yöneticilerin de itirazına değineceğim. Zaten yasanın, Anayasa Mahkemesi’ne gitmesini isteyen de yasadan sonraki siyasi ataması yapılan üst düzey yöneticilerdir.

Ne diyor onlar? Onlar diyor ki; “Yasa yapılırken, atanan kişilerin ‘sınıf değişikliği sınavı’ meselesi düşünülmedi. İktidar değiştiğinde ve göreve gelen yeni ülke yöneticileri bizi görevden aldığında eski yerimize döneceğiz ama bu süre içinde sınıf değişikliği sınavlarına katılmamıza izin verilmediği için, ayrıldığımızda astımız olan kişiler, geri döndüğümüzde üstümüz, amirimiz olacak. En üste çıkıp, görevimiz bittiğinde yeniden aşağıya inecek, hatta eski yerimizdeki astlarımızın da altına düşeceğiz. Dahası var. Eski çalıştığımız yerde kadro doldurulmuşsa, boşta kalacağız, gidecek yerimiz de olmayacak… Bu durumda bize ‘sanal kadro’ oluşturacaklarmış. Sanal kadroda yer açılması için bekleyecekmişiz. Peki bu da gizli müşavirlik değil midir?”

Evet, bu anlatılanlar sorundur. “Sanal kadro” bir tür müşavirliktir… Yasayı yapanlar bunu düşünmüş de düşünmemiş de olabilir. Ciddi sorgulama yapmadım ama mesela mantık şu olabilir: “Sen siyasi atamayla üst düzey yönetici olmak istiyorsun ama bileceksin ki burası kalıcı değil… Bileceksin ki görevden alındığında eski yerine döneceksin… Bileceksin ki sen eski yerinde olmadığın sürede başkaları sınıf değişikliği ilerlemesi alacak… Bileceksin ki döndüğünde eskiden astın olan ama sınıf değişikliği alan kişilerin altında yer alacaksın... Bileceksin ki sen yokken kadro doldurulmuş olacak, boşta kalabileceksin… Bileceksin ki sanal kadroda beklemek zorunda kalacaksın…”

Bu şartlar bariz belirgin olduğunda ve kişilere açıklandığında sanırım yaşı nispeten genç ve ilerleme şansı olan kişiler siyasi atama istemeyecek. Peki kim kabul edecek? Yaşı emekliliğe yakın, ortalama bir hükümet süresi 1.5- 2 yıl sürdüğünde pek bir kaybı olmayan kişiler siyasi atama kabul edecek. Yani bu dezavantajlar, bilerek, caydırıcı olsun diye mi yasada bir düzenleme şeklinde yer almadı, yoksa düşünülmedi mi? Bana göre düşünülmedi, acele edildi. Ancak düşünülmemiş olsa bile “dairesi ya da kurumuna geri dönmek ve astlarının altına yerleşmek” bir caydırıcılıktır ama geldiği yerde kadro dolmuş ve o kişi bir yere yerleştirilemeyecekse ve sanal kadro oluşturulacaksa işte bu da bir sorundur… Sanırım buraya bakmak lazım…

Yasayı yapanlar, “Ne yapalım, bu şartları beğenmeyenler siyasi atama kabul etmesin” demiş olabilir mi? Bilmem ve sanmam da, ama hükümet edenler buraya bir bakarsa, başları daha az ağrır diye düşünüyorum.

Üzerinde durulması gereken ve gözden kaçan bir şey daha var. Deniyor ya; “Yasadan önce hak kazanmış 100 civarında eski müşavir var” diye. Hayır daha fazladır. Nasıl mı? Yasa geçtiğinde görevde olan ve müşavirlik hakkı kazanacak olan kişiler de var. Yasa onları da kapsamadı ve onlar şu an çalışıyor. Yani “rakam 100 civarında” diyoruz ama yasa geçtiğinde görevde olup, müşavirlik hakkı kazanalar da bu rakama eklendiğinde sayı çok daha fazla olacak… Bunu da bir yere not etmiş olalım.

Başladığımız yere dönecek olursak, benim daha fazla önemsediğim; değişen yasadan önceki müşavirlerin çalıştırılamamasıdır. “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası”nın yeni müşavir yaratmaması elbette bir kazanımdır ve iyidir ama genç sayılabilecek, en verimli çağlarındaki çok sayıda müşavirin evde yatması veya başka bir iş yapması, sorunun tam olarak çözülmediğini gösteriyor. Halen bazı müşavirler, “Ben gelmem, görev kabul etmem, ne haliniz varsa görün?” diyebiliyorsa ve iktidardaki siyasiler de bunu yiyorsa, ortada bir başarısızlık olduğunu kabul etmek gerekir.

Şimdi de bize diyebilirler ki; “Müşavirlerin çalıştırılamaması değişen yasayla ilgili değil. ‘Kamu Görevlileri Yasası’ işletilerek, onları çalıştırmak, çalışmazlarsa cezalandırmak mümkündür…”

Ben de diyorum ki; “Peki o zaman iktidardaki siyasiler çalıştırsın, uygulasın ‘Kamu Görevlileri Yasası’nı…” Zaten bu yasayı uygulayabilseler, kamu reformu yasasına da gerek duymayacağız…

Bunları yazarken amacım birilerini karalamak, yaptığı işi önemsiz göstermek değildir ama meseleyi ele alacaksak, tüm yönleriyle ele almalıyız. Meseleyi ele alacaksak, kendini mağdur hissedenler olduğunu da, müşavirler meselesinin halen vicdanları sızlatan yönlerinin bulunduğunu da hatırlatmak lazım diye düşünüyorum…

23/02/2020 17:08