Yeni Need for Speed ufukta göründü!

Electronic Arts, yeni Need for Speed oyunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Electronic Arts, yeni Need for Speed oyununun EA Play 2019 etkinliğinde tanıtılmayacağını fakat yine de oyunun bu yıl içinde çıkış yapmasının planlandığını duyurdu.

"Yeni Need for Speed oyunu hakkında daha fazla şey duyacak mısınız? Evet. Oyun bu yıl çıkacak mı? Evet. Haziran ayında bir şey yapacak mıyız? Hayır. Bu kadar basit fakat “Neredesiniz?” diye sormaya başlamadan önce size bu konuda biraz bilgi verelim dedik.

Amacımız bir dizi tanıtım etkinliği yapmak yerine 25 yıllık Need for Speed serisine gerçekten unutulmaz bir oyun eklemek." açıklaması geldi yapımcıdan. Oyun hakkında şu ana kadar herhangi bir bilgiye ve görüntüye sahip değiliz. EA Play 2019 ve E3 2019'u es geçeceklerine göre oyunu Gamescom 2019'da görme ihtimalimiz yüksek.

EA Play 2019 etkinliğinin 7 - 9 Haziran 2019 tarihleri arasında Los Angeles'ta Hollywood Palladium konser salonunda düzenlenecek.

Şirket ilk defa bir EA Play etkinliğinde basın konferansı düzenlemeyecek onun yerine yeni oynanış videoları ve Electronic Arts'ın geliştirici ekiplerinin yaptığı oyunlar ile ilgili yeni detayların olacağı bir canlı yayın yapılacak.