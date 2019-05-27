Yeni Nesil Micro Plus, Cyprus Nutrition & Health Center Kalitesiyle Hizmetinizde

Yeni Nesil Micro Plus Ne İşe Yarar?

Cildi Sıkılaştırıyor



Micro Plus uygulamaları farklı dalga boyunda elektrik akımı verilerek kasların uyarılması temeline dayanıyor ve kaslarda izometrik kasılmalar yaratarak vücudun kendini toparlamasına yardımcı oluyor. Kas dokusu ilk önce ihtiyaç duyduğu enerjiyi ATP kullanarak elde etmeye çalışıyor. Ancak ATP kısa sürede tükendiği için bu kez kaslar kendi dokularındaki glikojen ve yağı kullanmaya başlayarak enerji topluyor. Böylece enerji kullanılarak vücutta belli bölgelerde lokalize olan yağ dokusunu da azaltabiliyor.

Bölgesel selülitlerin toparlanmasıyla düzelme sağlanıyor. O bölgelere verdiğimiz elektrik stimülasyonları deriden geçerek kasa ulaştıkları için bağ dokusunun temel hücresi fibroplastı uyarıyor. Bu da derinin yeniden canlanması ve toparlanmasını sağlıyor. Fibroplast kolajeni, elastik lifleri ve derideki ekstreselleri matris bileşenleri dediğimiz gençlik ve dirilik sağlayan moleküllerin hepsini üreten hücrelerdir.

Zayıflama ve vücut toparlama için özel olarak geliştirilen bu cihazın spor etkisi de gözlerden kaçmıyor. Spor yapmaktaki temel amaç da zaten kasları kullanmak ve kasların hareket etmesini sağlamaktır. Micro plus ise izometrik kasılmalar ile gerçekleştirdiği elektro terapiyle spor yapmadan kasların harekete geçmesini sağlıyor. Buna hem sporcular kaslarının atrofi olmasını engellemek için kullanılabiliyor hem de kronik hastalıklar sonrasında uzun bir nekahet dönemi geçirdiğinde ya da iyileştirme programlarına destek olarak vücudun kendi yapısını ve formunu koruması için ihtiyaç var.

Özellikle sporcuların tercih ettiği Micro Plus spor yapmaya üşenenler için de etkili bir alternatif. Direk hedefimiz kası stimüle etmektir. Micro Plus kasılma sağlıyor ve direk spor etkisi oluşturuyor. Adeta spor yapılmışçasına vücut sıkılaşıyor ve sarkan bölgelerde toparlanma meydana geliyor.

Ağrısız Bir Yöntem



Micro Plus'ın sıkılaşma ve inceltme etkisinin yanı sıra gençleşmeyi destekleyen bir özelliği de var. Cilt sarkmasını tedavi ederken cildin sıkılaşmasına ve toparlanmasına yardımcı olan bu cihazın etkisini ilk seansın sonucunda hissedebiliyorsunuz. Ancak asıl sonuç haftada 2 gün 10 seans sonunda belirtiliyor. Beş hafta içinde yüzde toparlanma gençleşme dirileşme ve lifting etkisi açıkça hissediliyor.

Benzer etki kol, karın, basen ve bacaklar gibi vücudun diğer bölgelerinde de görülüyor. En etkileyici yanı ise acının çok az olması hasta elektrik uyarıları verilirken sadece sinek ısırığı gibi çok az sinyaller hissediyor. Onun dışında şiddetli bir ağrı kesinlikle yok sadece kaslar uzun bir süre çalışmadığından ilk birkaç seans sonunda hafif sızlamalar hissetmek olasıdır. Yıllarca spor yapmayan ya da ağır bir işi olmayan biri spor yaptığında nasıl kaslarında kramplar ve kasılmalar hissediyorsa, burada da aynı durum söz konusudur.

Yeteri kadar hareket edip spor yapmadığı için vücudunda sarkmalar ve bölgesel yağlanmalar meydana gelen kişiler için etkili bir yöntem olan Micro Plus tam anlamıyla bir tembel sporu yattığınız yerde kaslarınız çalışırken, belli bir süre zarfında da vücudunuzda gözle görülür bir sıkılaşma meydana geliyor.

Bu tedavi merkezimizde iki fizyoterapist eşliğiyle yapılmasının yanı sıra, merkezimizde diyetisyen eşliğinde de özel beslenme programıyla birlikte gerçekleştirildiğinin altını çiziyoruz.

MİCRO PLUS’IN VÜCUT UYGULAMALARI NELERDİR?

Diyetisyen eşliğinde kişiye uygun beslenme programının yanı sıra, zayıflama ve bölgesel sıkılaşma için özel olarak üretilen bu cihaz farklı dalga boylarında elektrik akımıyla kasları harekete geçiriyor ve bunun sonucunda da sıkılaşma meydana geliyor.

Uygulama alanları;

Yüz Gençleştirme Boyun Gençleştirme Yüz Ovalini Belirginleştirmesi Karın Toparlama Popo Kaldırma Bacak ve Bacak İçi Sıkılaştırma Göğüs Sıkılaştırma Sırt Toparlama Selülit Tedavisi gibi birçok uygulama alanları mevcuttur.

Tek seanslık uygulama 76 saat spor yapmış etkisi ile kasları şekillendirerek, sarkmış vücut kasları olanlar veya bölgesel yağlanması olan danışanlarımız için ideal bir yöntem olan vücutta sadece 10 seans ile 2 ile 3 beden arası daralmayı görmek MİCRO PLUS cihazı ile artık mümkün.