Yeni Örgüt Sekreteri Özgür Vehit

Halkın Partisi'nde  yeni görevlendirmeler yapıldı.

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12/12/2019
HK

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Yeni Örgüt Sekreteri Özgür Vehit

Halkın Partisi'nde  yeni görevlendirmeler yapıldı. Halkın Partisi , Örgüt Sekreterliğine Özgür Vehit getirildi.
Seçim İşleri;  Ali Çırakoğlu,  Eğitim ve Yerel Yönetimler; Turgut Alas ve Komiteler ve Gençlik sekreteri ise Oğulcan Topal oldu.

Halkın Partisi sosyal medyadan  yeni görevlendirmeleri  duyurdu. HP'den yapılan açıklama ile, parti yönetiminin, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışma arkadaşlarına görevlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. 

Halkın Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Parti yönetimimiz, ihtiyaçlar doğrultusunda genel sekreter yardımcılığında yeni çalışma arkadaşlarımıza görevlendirmelerde bulunmuştur.

Özgür Vehit: Örgütlenme
Ali Çırakoğlu: Seçim İşleri
Turgut Alas: Eğitim ve Yerel Yönetimler
Oğulcan Topal: Komiteler ve Gençlik

Görev alan ve sorumluluk yüklenen tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar dileriz"

12/12/2019 13:42
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TAGS: halkın partisi, kudret özersay, haber, kıbrıs
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