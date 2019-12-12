Yeni Örgüt Sekreteri Özgür Vehit

Halkın Partisi'nde yeni görevlendirmeler yapıldı. Halkın Partisi , Örgüt Sekreterliğine Özgür Vehit getirildi.

Seçim İşleri; Ali Çırakoğlu, Eğitim ve Yerel Yönetimler; Turgut Alas ve Komiteler ve Gençlik sekreteri ise Oğulcan Topal oldu.

Halkın Partisi sosyal medyadan yeni görevlendirmeleri duyurdu. HP'den yapılan açıklama ile, parti yönetiminin, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışma arkadaşlarına görevlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Halkın Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Parti yönetimimiz, ihtiyaçlar doğrultusunda genel sekreter yardımcılığında yeni çalışma arkadaşlarımıza görevlendirmelerde bulunmuştur.



Özgür Vehit: Örgütlenme

Ali Çırakoğlu: Seçim İşleri

Turgut Alas: Eğitim ve Yerel Yönetimler

Oğulcan Topal: Komiteler ve Gençlik



Görev alan ve sorumluluk yüklenen tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar dileriz"

12/12/2019 13:42