Yeni Oxford araştırmasında Kovid-19 geçirenlere tekrar virüs verilecek

Kovid-19 hastalığına karşı yeni tedavi ve aşıların geliştirilmesine yardım edebilecek yeni bir çalışmada koronavirüs enfeksiyonunu atlatan gönüllülere ikinci kez kasıtlı olarak virüs bulaştırılacak.

Oxford Üniversitesi'nden bir ekibin yürüttüğü çalışma, önceki bir enfeksiyonun virüse ikinci kez maruz kalınmasını nasıl etkilediğini ve insanları korumak için ne tür bir immün cevap gerektiğini araştıracak.

Kovid-19'u atlatan bazı kişilere hastalığın sonraki bir aşamada yeniden bulaştığı biliniyor. Virüsün yeni mutasyonlar geçiren varyantları ortaya çıkarken bunların aşıların başarısı ve doğal koruma için teşkil ettiği risk önemli olabilir.

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İnsanda meydan okuma denemesi diye bilinen çalışmanın geçen hafta onayını alan bilim insanları, Wellcome Trust vakfı tarafından finanse edilen araştırmanın iki farklı aşamasında yer almak üzere 60'tan fazla sağlıklı gönüllü bulmayı hedefliyor. Gönüllülerin her birine yaklaşık 5 bin sterlin (yaklaşık 56 bin TL) ödeme yapılacak.

İnsanda meydan okuma çalışmaları sıtma, tüberküloz, tifo, kolera ve grip gibi hastalıklara tedavi geliştirmede önemli rol oynuyor.

Deneyin, vücudun bazı insanları yeniden enfekte olmaya karşı nasıl koruduğunu ortaya çıkarması umuluyor. Böylece deneyin bulguları yeni ilaçlarda kullanılmak ya da aşıların tesirini artırmak için uyarlanabilecek.

Çalışmanın ilk aşaması katılımcıların yüzde 50'sine hastalığı başarıyla bulaştırmak için gereken doğru Kovid-19 miktarını belirlemeye odaklanacak. Çalışmanın ikinci aşamasındaysa katılımcıların hepsine orijinal Vuhan Kovid-19 virüsünden gerekli doz verilecek.

Yaşları 18 ila 30 arasında değişen gönüllüler en az 17 gün süreyle özel bir hastane odasında karantinaya alınacak. Gönüllülerde düzenli olarak testler yürütülecek ve akciğerleriyle kalplerinin MRI taramaları yapılacak.

Semptom geliştiren herkes Regeneron antikor tedavisiyle tedavi edilecek ve ancak başkalarına hastalık bulaştırma riski kalmadığında taburcu edilecek.

Çalışmanın baş araştırmacısı, aşı bilimi profesörü Helen McShane araştırmaya dair şunları söyledi:

Meydan okuma çalışmaları bize başka çalışmaların söyleyemeyeceği şeyler söylüyor çünkü doğal yollarla gerçekleşen bulaşmaların aksine bu çalışmalar sıkı şekilde kontrol ediliyor.

Bu katılımcılara hastalığı yeniden bulaştırdığımızda bağışıklık sistemlerinin ilk Kovid-19 enfeksiyonuna nasıl tepki verdiğini, ikinci enfeksiyonun tam olarak ne zaman gerçekleştiğini ve tam olarak ne kadar virüse maruz kaldıklarını kesin olarak bileceğiz.

Temel anlayışımızı geliştirmenin yanı sıra bu çalışma insanların korunup korunmadığını doğru tahmin eden testler tasarlamamıza da yardımcı olabilir.

Çalışmadan elde edilen bilgiler daha iyi aşılar ve tedaviler tasarlamamıza olanak vermenin yanı sıra insanların Kovid-19 geçirdikten sonra korunup korunmadığını ve korunuyorlarsa bunun ne kadar sürdüğünü anlamamızı da sağlayacak.

Independent Türkçe

çeviren: İrem Oral

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20/04/2021 11:20