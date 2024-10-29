Yeni parkur ve yoğun katılımla gerçekleşen yarış beğeni topladı

ads ads ads ads
29/10/2024

ads
Yeni parkur ve yoğun katılımla gerçekleşen yarış beğeni topladı

 

KITMOK 2 Boğaziçi - Lapetos Enduro yarışı geniş katılımla gerçekleşti

Ülke genelinden yoğun ilgi gören yarış, izleyenlerin nefesini kesti.

KITMOK Başkanı Mustafa Özgökçen,başta enduro tutkunları olmak üzere motosiklet severlere yarışa ilgileri nedeniyle teşekkür etti.

Özgökçen, “Seyircilerin sayesinde Festival havasında güzel bir pazar geçirdik. Başarı gösteren yarışmacılarımız günün sonunda kupalarını alırken yarışan bütün sporcularımız da günün sonunda mutlu ayrılıp bir kez daha bütün olduklarını herkese göstermişlerdir” dedi

29/10/2024 16:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.