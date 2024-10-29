Yeni parkur ve yoğun katılımla gerçekleşen yarış beğeni topladı

KITMOK 2 Boğaziçi - Lapetos Enduro yarışı geniş katılımla gerçekleşti

Ülke genelinden yoğun ilgi gören yarış, izleyenlerin nefesini kesti.

KITMOK Başkanı Mustafa Özgökçen,başta enduro tutkunları olmak üzere motosiklet severlere yarışa ilgileri nedeniyle teşekkür etti.

Özgökçen, “Seyircilerin sayesinde Festival havasında güzel bir pazar geçirdik. Başarı gösteren yarışmacılarımız günün sonunda kupalarını alırken yarışan bütün sporcularımız da günün sonunda mutlu ayrılıp bir kez daha bütün olduklarını herkese göstermişlerdir” dedi