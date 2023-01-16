Yeni rekor geldi! Altın fiyatlarında çarpıcı tahmin

2022 yılı Şubat ayında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın etkisiyle birlikte ons altın 2070 doları aşarak tüm zamanların rekor seviyesini görmüştü. Ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artırmaya başlaması ons altın fiyatının düşmesine neden olmuştu. 2023 yılının ilk ayında altın fiyatları tekrar hareketlendi.

Ons altın fiyatı yeni haftanın ilk gününde de yukarı hareketine devam ediyor. Altın, 9 ayın en yüksek seviyelerinden alıcı buluyor.

Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatacağı ve 2023 sonunda faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin satın alınması, ABD dolarının euro karşısında Nisan 2022'den bu yana görülen en düşük seviye inmesi altın fiyatına destek veriyor.

1929 dolar seviyesini test eden ons altın şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,23 artışla 1925,30 dolar/ons seviyesinde.

Analistler ons altın için direnç olarak 1933 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde hedef 1942-1956 dolar/ons aralığı olacak. Aşağı destek olarak ise 1919 ve 1897 dolar/ons seviyeleri bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA ÇARPICI TAHMİN!

Altın fiyatında 1727 dolar/ons seviyesinden başlayan yukarı hareketin hedefini 1963-2004 dolar/ons aralığı olduğu da ifade ediliyor.

Konuyla ilgili IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: "Gram Altın TL, Ons Altın’daki yükselişlerin etkisiyle 1164 TL direncine kadar yükseldi. Bu seviyede karşılaşılan dirençle de geri çekilmeler oldu. Geri çekilmenin devamında 1152 ve 1139 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ve 1164 seviyesi üzeri fiyatlamalarda ise 1169 ve 1175 direnç oluşturabilir."

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın şu dakikalarda 1160 lira bandından hareket ederken ons altın 1920 dolar seviyesinde dalgalanıyor.

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16/01/2023 09:55