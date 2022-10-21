“Yeni Renkler Grubu” karma resim sergisi açılıyor

Yeni Renkler Grubu'nun ikinci karma resim sergisi pazartesi açılıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’nda yer alacak Yeni Renkler Grubu sergisinin açılışı 18:30’da yapılacak.

Sergi, 26 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak. Aralarında Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de bulunduğu bazı kuruluşların desteklediği sergide Özan Özgenler atölyesi öğrencilerinin çoğunlukla tuval üzerine akrilik boya eserleri sergilenecek.

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21/10/2022 10:55