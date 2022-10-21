“Yeni Renkler Grubu” karma resim sergisi açılıyor
Yeni Renkler Grubu'nun ikinci karma resim sergisi pazartesi açılıyor.
21/10/2022
Yeni Renkler Grubu'nun ikinci karma resim sergisi pazartesi açılıyor.
Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’nda yer alacak Yeni Renkler Grubu sergisinin açılışı 18:30’da yapılacak.
Sergi, 26 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak. Aralarında Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de bulunduğu bazı kuruluşların desteklediği sergide Özan Özgenler atölyesi öğrencilerinin çoğunlukla tuval üzerine akrilik boya eserleri sergilenecek.