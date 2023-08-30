Yeni RMMO Komutanı’nın atanmasında alışılmadık yöntem izlendi

Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) komutanlığı görev süresi dolmasına karşın üç kez uzatılan Dimokritos Zervakis’in yerine göreve gelecek Yeorgios Cicikostas’ın seçilmesinde rutin uygulamanın dışına çıkıldığı, Cicikostas’ın Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un şahsi tercihi olduğu bildirildi.

Cicikostas’ın Güney Kıbrıs’ta olduğunu ve geçen pazartesi (28 Ağustos 2023) günü Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ile makamında görüştüğünü kaydeden Fileleftheros RMMO’dan kaynaklara dayanarak “Cickostas’ın Zervakis’in ardılı olacağı kesinleştiğinden, Yorgallas ile görüşmesinin, mümkün olduğunca çabuk adapte olması çerçevesinde gerçekleştiğini” yazdı.

Habere göre aynı kaynaklar Rum Savunma Bakanlığı, cumartesi günkü açıklaması ile Yorgallas’ın Rum Bakanlar Kurulu’na RMMO komutanlığı için Cicikostas’ı önereceğini netleştirmişti. Bakanlar Kurulu, açıklamadan bir gün önce (cuma günü) Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında Trodos’taki yazlık sarayda uzun bir gayriresmî toplantı yapmıştı.

Kaynaklar Cicikostas’ın uzun süre önce seçildiğini, geçen Temmuz ayının başlarında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın ziyareti sırasında (Yorgallas ile 6 Temmuz’da görüştü), Cicikostas isminin çok güçlü vurgulandığını kaydetti. Yorgallas’ın günlerdir Cicikostas ile telefon görüşmeleri yaptığı da söyleniyor.

Yeni RMMO komutanı meselesinin sürpriz olan yönünün, “ilk kez” izlenen prosedür olduğuna dikkat çeken gazete şunları aktardı:

“Bugüne kadar Atina Millî Muhafız Komutanlığı için Lefkoşa’ya 3 isim verirdi. İsimler Bakanlar Kurulu’na giderdi ve hangisinin seçileceği kararı verilmeden önce Başkan’ın (Hristodulidis) görüşünün ağırlığı olurdu. Ancak bu kez başka bir yol izlendi. Edinilen bilgilere göre Korgeneral Cicikostas, Yunanistan tarafından verilen tek isimdi. 2023’te yapılan subay değerlendirmelerinde emekliye ayrılmasına karar verilen Cickostas’un Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un şahsi tercihi olduğu da anlaşılıyor. Yunanistan’dan kaynaklara göre Floros, Cicikostas’ı, emekliye ayrıldığından beridir Millî Muhafız Ordusu Komutanlığı için öne çıkardığı anlaşılıyor.”