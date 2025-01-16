Yeni Şafak: ABD-Rum Anlaşması, Türkiye’ye karşı skandal bir karar

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yaptığı veda konuşmasında İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmaya değinerek, bu başarının kendi ekibine ait olduğunu belirtti. Ayrıca Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ABD’den silah satın almasına olanak tanıyan bir emir yayımladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta sona erecek 4 yıllık görev süresine sayılı günler kala Beyaz Saray’dan canlı yayında son kez Amerikan halkına hitap etti.

Konuşmasında İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkese değinen Biden, anlaşmanın Mayıs ayında kendisinin sunduğu taslağa dayandığını belirterek, bu başarının kendi ekibine ait olduğunu vurguladı.

"Benim ekibim geliştirdi"

Biden, pazartesi günü göreve başlayacak yeni yönetimi bu konuda bilgilendirdiklerini belirtti.

İsrail-Hamas ateşkesine dair kredinin, seçilmiş başkan Donald Trump’a değil, kendisi ve ekibine ait olduğunu vurgulayan Biden, “Bu plan, benim ekibim tarafından geliştirildi ve müzakere edildi. Büyük ölçüde de yeni yönetim tarafından uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan AP’nin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ABD hükümetinden silah satın alma ve askeri ekipmandan yararlanmasına olanak tanıyan bir direktif yayınladı.

Bu hamle, Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik ettiği iddiasıyla taraflar arasında memnuniyetle karşılandı.

Rum Yönetimi açısından bu gelişme, ABD'nin 2020 yılına kadar uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasından sonra önemli bir adım olarak görülüyor.

Biden, yayımladığı yürütme emrinde "Savunma ekipmanlarının ve savunma hizmetlerinin sağlanması, ABD’nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını teşvik edecektir" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie D. Fisher ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu direktifi "ilişkileri derinleştirmek, güvenlik iş birliğini artırmak ve istikrarı teşvik etmek adına önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Son yıllarda, özellikle 2023’te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in göreve gelmesiyle birlikte, ilişkilerde dikkat çekici bir değişim yaşandı.

Hristodulidis, GKRY’nin Batı yanlısı duruşunu güçlendirme ve ABD ile savunma ilişkilerini genişletme taahhüdünü sıkça dile getirdi.

Geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, NATO’ya katılma ihtimaline de değinen Hristodulidis, ayrıca mali suçlarla mücadelede yerel kolluk kuvvetlerine eğitim vermek üzere FBI ve ABD Adalet Bakanlığı yetkililerini davet etti.

Son yıllarda, özellikle 2023’te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in göreve gelmesiyle birlikte, ilişkilerde dikkat çekici bir değişim yaşandı.

Hristodulidis, GKRY’nin Batı yanlısı duruşunu güçlendirme ve ABD ile savunma ilişkilerini genişletme taahhüdünü sıkça dile getirdi.

Geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, NATO’ya katılma ihtimaline de değinen Hristodulidis, ayrıca mali suçlarla mücadelede yerel kolluk kuvvetlerine eğitim vermek üzere FBI ve ABD Adalet Bakanlığı yetkililerini davet etti.