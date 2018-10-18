Yeni Şafak: Cemal Kaşıkçı cinayeti Yalova'ya uzanıyor

Yeni Şafak gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında vahşice öldürüldüğü üzerinde duran Türk güvenlik güçlerinin konsolosun resmi konutunun yanı sıra İstanbul'daki bazı noktalarda arama yapmaya hazırlandığını öne sürdü. İddiaya göre Kaşıkçı’nın cesedi, Yalova’da bir çiftlik ve Belgrad Ormanı’nda aranacak.

Yeni Şafak’tan Sertaç Aksan’ın haberi şöyle:

İstanbul'daki başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve Türk güvenlik güçlerine göre vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait izlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında Başkonsolos'un odasında öldürüldüğünü belirleyen güvenlik güçleri, binada yaptıkları aramalarda özellikle UV ışınlarını kullanan ekipler cinayet delillerine ulaşmıştı.

Bazı araçları yem olarak tur attırmışlar

Kaşıkçı'nın vahşi bir şekilde öldürüldüğüne ve bedeninin parçalara ayrıldığına kesin gözüyle bakan ekiplerin aramalarını sadece konsolosluk binası ve başkonsolos konutuyla sınırlı tutmayacağı öğrenildi.

Siyah camlı ve resmi plaka taşıyan araçların dışında, günlük işlerde kullanılan ve herhangi bir şekilde dikkati çekmeyen otomobilleri de incelemeye alan ekipler, bazı araçların 'yem' olarak konsolosluktan çıktıktan sonra İstanbul'un farklı noktalarında tur atıp yeniden Levent'e döndüklerini belirledi.

Araçlarla şehrin farklı bölgelerine taşınmış olabilir

Kaşıkçı'nın parçalandıktan sonra kimi uzuvlarının konsolosluk dışına çıkarıldığı üzerinde duran ekipler, Başkonsolos Muhammed el-Uteybi'nin resmi konutunun zemin katında hassasiyetle duruyor.

Soruşturma Yalova'ya uzanabilir

MİT ve Emniyet tarafından incelenen 26 konsolosluk aracının o güne dair tüm kamera görüntüleri ve GPS sinyallerini inceleyen ekiplerin özellikle Yalova'daki bir çiftlik üzerinde durdukları öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten ekibin İstanbul'da başta konsolosluk binası, konsolosun resmi konutu olmak üzere Belgrad Ormanı'nda bazı noktaları da dahil bir çok bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İlgili ekiplerin önümüzdeki günlerde Belgrad Ormanıve Yalova'daki çiftlikte gerekli görülmesi halinde kazı yapması bekleniyor.