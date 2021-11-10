Yeni Sağlık Bakanı, “ilaç eksikliği” sorunuyla ilgilensin

Sağlık Bakanlığına geri dönen Sayın Ali Pilli, bugün bir açıklama yaptı.

Pilli’nin açıklaması tüm medyada yer aldı. Açıklamaya baktım, ne var diye.

Adı “kapayıcı” bakana çıktı ya, göreve gelir gelmez sosyal medyada “hah yine kapayacak bizi” esprileri yapılmıştı.

Sayın Pilli bu esprileri ciddiye aldı anlaşılan, “Herhangi bir kapanma söz konusu olamaz” dedi.

Ali Pilli, bakanlık döneminde Covid-19 salgınıyla ilgili yaptıklarını hatırlattı, hedeflerinden söz etti, aşılamayı özendirmek için projeler hazırlayacağını söyledi.

Halbuki ben bu açıklamanın içinde Covid-19 dışındaki sağlık hizmetleriyle ilgili birkaç söz aradım, “ilaç eksikliği” konusunda ne yapacağıyla ilgili bir şey okumak istedim ama yoktu.

Aylardır şikayet konusu olan “ilaç eksikliği” konusunda tek satır yoktu bakanın açıklamasında.

Ne olacak bu ilaç eksikliği meselesi? Bu mesele gittikçe daha yakıcı olmaya başladı.

Her geçen gün bulunamayan ilaçlar artıyor ama ülkeyi yönetenlerin umurunda değil.

Sağlık Bakanı, esas bu işe odaklanmalı, bu ilaç eksiliği nereye kadar gidecek?

Her gün başka bir örgütten, başka bir kesimden, sosyal medyada onlarca vatandaştan şikâyet geliyor, sorunun yakıcılığı anlatılıyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklama yaptığı dakikalarda Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de açıklama yaptı ve “ilaç eksikliği” konusuna değindi.

Günay Kibrit, ilaç ve malzeme eksikliği sorununa çare bulunsun diye Eylül 2021’de Sağlık Dernekleri Platformu olarak halkla birlikte eylem yaptıklarını, seslerini yetkililere duyurmaya çalıştıklarını anımsattı. Ancak bu sesi duyan yok, sorunu çözmeye niyet de yok…

Günay Kibrit, geçen sürede bir miktar tıbbi malzeme alındığını ama ilaç konusunda yaşanan sıkıntıların aynı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Eylül ayında “çözün bu sorunu” diye Lefkoşa sokaklarında eylem yaptılar ama kasım ayının ortasına geliyoruz aynı sorun devem ediyor.

Birkaç gün önce Yenidüzen’e konuşan TIP-İŞ Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu da bu sorunlara değindi. Talçıoğlu, “Özel hastane sevklerine milyonlar ödeniyor. Kamu hastanelerinin ise alet, ilaç, malzeme ve personel ihtiyacı ötelendi, öteleniyor” dedi.

Hükümet edenler, kamu hastanelerini gözden çıkardı anlaşılan…

Covid-19 salgını hayatımızı tümden etkiledi ama bu ülkede sağlık sorunları pandemiden ibaret değil, “pandemiden kurtulacağız” derken diğer hastalar ihmal ediliyor.

Kanser, MS, diyaliz hastalarının, engellilerin ve daha nicelerinin ilaç eksikliği ne olacak?

Kanser hastası ilacını alamadığında, yetersiz aldığında ne olacağını ben mi söyleyeceğim hekim Sağlık Bakanına?

Ben mi anlatacağım MS hastasının, diyaliz hastasının ilacını almasının hayati önem taşıdığını?

Sağlık Dernekleri Platformu, iş olsun diye mi sokaklara döküldü, “ilaç sorununu çözün” dedi?

İlaç eksikliği konusunda daha kaç haber yapılmalı, kaç köşe yazısı yazılmalı, kaç sivil toplum örgütü açıklama yapmalı, sosyal medyada kaç aile paylaşım yapmalı “ilaç eksiliği bizi korkutuyor” diye?

Patır patır ölüyor insanlar, ani ölümler arttı… İyi sağlık hizmeti alamıyor olduklarından dolayı mı ölüyor bu insanlar?

Yeni Sağlık Bakanı, tüm işini gücünü bıraksın “ilaç ve malzeme eksikliği” ile ilgilensin.

Bundan önceki azınlık hükümetiyle, bundan önceki Sağlık Bakanı “ilaç eksikliğini” önemsememişti, şimdi üç yeni bakanlı yeni hükmet ve değişen üç bakandan biri olan yeni Sağlık Bakanı bu sorunu çözsün.

Bu iş çok uzadı, çok can sıkıcı ve çok can yakıcı oldu; yeter artık…

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10/11/2021 22:48