Yeni sezonda derbi tarihleri belli oldu!
04/07/2022
Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yapacağı derbi maçlarının tarihleri de belli oldu. Süper Lig 2022-2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, fikstür nasıl, derbi maçları hangi tarihlerde, transfer sezonu hangi ne zaman başlayıp-bitecek? Süper Lig 2022-2023 sezonuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
Süper Lig'in 2022-2023 sezonun fikstür çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
▪️ 4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
▪️ 8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
▪️ 10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
▪️ 13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
▪️ 15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
▪️ 18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
▪️ 23. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor
▪️ 27. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
▪️ 29. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
▪️ 32. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
▪️ 34. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
▪️ 37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.