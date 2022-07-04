Yeni sezonda derbi tarihleri belli oldu!

Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yapacağı derbi maçlarının tarihleri de belli oldu. Süper Lig 2022-2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, fikstür nasıl, derbi maçları hangi tarihlerde, transfer sezonu hangi ne zaman başlayıp-bitecek? Süper Lig 2022-2023 sezonuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Süper Lig'in 2022-2023 sezonun fikstür çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

▪️ 4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

▪️ 8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

▪️ 10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

▪️ 13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

▪️ 15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

▪️ 18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

▪️ 23. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor

▪️ 27. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

▪️ 29. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

▪️ 32. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

▪️ 34. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

▪️ 37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

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04/07/2022 22:09