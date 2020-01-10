Yeni tasarım geliyor...

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden biri olan Facebook, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla birlikte yeni tasarıma geçeceklerini açıklamıştı. Facebook yetkilileri verdikleri bir röportajda Facebook'un yeni arayüzünün hazır olduğunu belirtti ve üzerine tarihi de açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı da bünyesinde barındırıyor. Son zamanlarda Instagram ve WhatsApp'ın Facebook'dan daha aktif bir şekilde kullanıldığı bariz bir gerçek. Geçtiğimiz yıl Facebook'un web tasarımının yenileneceğini belirten şirket yetkilileri, yeni bir açıklama yaptı. Facebook, son bir kaç aydır, rastgele seçilen kullanıcılara yeni tasarım deneyimi yaşatarak belli bir geri bildirim sayesinde tasarımı şekillendirme imkanı buldu. Yeni gelen açıklamalara göre yeni tasarım hazır ve bir kaç ay içerisinde aktif hale getirilecek. Popüler teknoloji sitelerinden biri olan CNET'e verilen röportajda Facebook yetkilileri, yeni Facebook için gerekli herşeyin hazır olduğunu ve kullanıcıların hizmetine sunacaklarını açıkladı. Röportajda net bir tarih verilmese de en geç mart ayında hizmete girmesi bekleniyor. Yeni Facebook tasarımı neler sunacak? Facebook'un en önemli tasarım yeniliklerinden biri karanlık mod ile olacak. Son dönemlerin modası olan karanlık mod furyasına Facebook'ta ortak olacak. İşte Facebook'un yeni tasarımı! Normal görünüm modunda ise eskisine göre daha parlak ve kullanışlı bir yapı sunulacak. Yeni arayüzde ekranın üst kısmına gezinti çubuğu yerleştirilecek. Dikey kenarlara da ayrıca yeni çubuklar eklenecek. Bu sayede kullanıcılar ihtiyaç duydukları sayfada daha rahat bir şekilde gezinebilecek.

10/01/2020 23:14