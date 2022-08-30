Yeni taşocağı izni ile Ayfodi Dağı tahrip ediliyor

Büyükkonuk’ta taş ocağı için uygun görülen yerdeki taşların bitmesi nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından Ayfodi Dağı’nın diğer tarafında taş ocağı izni verilmesi Büyükkonukluları isyan ettirdi.

Bölgede halihazırda yok olan bir dağ varken, yeni verilen izinle Büyükkonuk’un sembol dağı olarak nitelendirilen Ayfodi Dağı da tehlike altına atıldı.

Bakanlar Kurulu’nun ürettiği karar ile ilgili dairelerden onay gelmesi durumunda ilgili alanın yol yapımında kullanılan taşların çıkarılması için Taşyapı Şirketi’ne verileceğini kaydeden Doğan, “Biz yol yapımına karşı değiliz ancak bir yol yapılırken tarihi yok ederek yapılmaz” dedi.

Doğan, Ayfodi Dağı üzerinde doğal bir mağara olduğunu, aşağı bölgede tünel bulunduğunu ve dağda şapel olduğunu ifade ederek bu izin ile buralara zarar verileceğini söyledi.

Doğan, “Tarihi yok ederek yol yapılmasını istemiyoruz. Ben ilgili şirketle de devletle de görüştüm ancak herkes topu birbirine atıyor. Bölge halkı olarak defalarca uyarmamıza rağmen tarihin yok edilmesine devlet seyirci kalıyor” diye konuştu.

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30/08/2022 14:12