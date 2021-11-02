Yeni tedbirler geldi

Avusturya ve Çekya’da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış yeni tedbirleri gündeme getirdi.

Çekya’da son 24 saatte 7 bin 591 yeni vaka tespit edilirken, bunun mart ayından itibaren ülkedeki en yüksek seviye olduğu bildirildi. İktidar, günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanacağını açıkladı. Buna göre yeme içme yerlerine girişlerde aşı, test ya da hastalığı geçirme şartı aranacak.

Vaka sayısının 1 milyon 773 bin 291’e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artışla 30 bin 807’ye çıktı.

Avusturya

Yoğun bakım hasta sayısına göre yeni tedbirlerin uygulanacağı Avusturya’da son 24 saatte 5 bin 398 vaka görülürken, vaka sayısı 840 bin 902’ye, salgın hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 11 artışla 11 bin 380’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 314 yoğun bakım hastasının bulunduğu ülkede aşı yaptırmış ya da iyileşmiş kişilerin, geçe hizmet veren eğlence yerlerine girmelerine ve 500 kişinin üzerindeki etkinliklere katılmalarına izin veriliyor. Söz konusu alanlara girişlerde PCR testi kabul edilmiyor.

İş yerlerinde çalışanların aşı ya da test yaptırdığını veya hastalığı geçirdiklerini ibraz etmesi gerekiyor. İş yerlerinde bu kurallara uyulmaması durumunda işçi 500, işveren ise 3 bin 600 avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

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02/11/2021 21:27