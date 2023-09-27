Yeni teknik direktör Gennaro Gattuso oluyor: İmzalar bugün atılacak

Gennaro Gattuso teknik direktörlük kariyerinde yeni bir maceraya atılıyor. Gennaro Gattuso, Fransız ekibiyle bugün sözleşme imzalayacak.

Son olarak Valencia'yı çalıştıran Teknik Direktör Gennaro Gattuso, yeni bir serüvene başlıyor.



Geçtiğimiz haftalarda Lyon'a transferi gerçekleşmeyen Gennaro Gattuso, Marsilya'nın yeni teknik direktörü oluyor.

GENNARO GATTUSO BUGÜN MARSILYA İLE İMZALIYOR



Foot Mercato'nun haberine göre Gennaro Gattuso, Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı. 45 yaşındaki İtalyan teknik adamın bugün Marsilya ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Marsilya'da 20 Eylül tarihinde teknik direktör Marcelino ile yollar ayrılmış, yardımcı antrenör Jacques Abardonado geçici olarak takımı başına getirilmişti.

MARSILYA LİGDE 8. SIRADA



Marsilya 6. haftası geride kalan Ligue 1'de 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 9 puan topladı ve 8. sırada kendisine yer buldu.



Son olarak PSG'ye 4-0 kaybeden Marsilya, ligde bu hafta Monaco deplasmanına çıkacak.