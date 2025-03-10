Yeni Trafik Yasa Tasarısı'na Onay İşte Detaylar

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, “Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre, 150 promilin üzerindeki sürücülere mahkeme yolu açıldı. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçanların ise ehliyetine el konulacak.

Düzenlemeye göre, 150 promilin üzerindeki sürücüler mahkemeye çıkarılacak, polisin dur ihtarına uymayıp kaçanların ehliyetine ise el konulacak.

Araçta telefonu ele alarak konuşmanın yasaklanırken, bluetooth veya kulaklıkla konuşmaya izin verildi.

Alkollü sürüşle ilgili cezalar 3 farklı kademeye ayrılırken, 150 promilin üzerindeki sürücülere mahkeme yolu açıldı. 150 promilin üzerindeki sürücülerin cezası olay yerine kesilmeyecek.

Yasa sayesinde dikkatsiz sürüşle ilgili de yeni düzenlemeye gidilirken, polisin dur ihtarına uymayıp kaçanların ehliyetine el konulacak.

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