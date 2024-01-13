Yeni transfer kadroda: Fenerbahçe'nin maç kafilesi açıklandı

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı. Kafilede Lincoln ve yeni transferlerden Bonucci de yer aldı.

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler zorlu maçın kafilesini açıkladı.

BONUCCI KADRODA YER ALDI

Fenerbahçe'de Lincoln uzun bir aranın ardından kadroya dönerken, yeni transfer Leonardo Bonucci de kafilede yer aldı. Yeni transferlerden Rade Krunic ise kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu şu isimlerden oluştu:

Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Fred, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi.