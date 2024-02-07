Yeni transfer Thomas Meunier Trabzon'a geldi

Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan sağ bek Thomas Meunier'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Bordo-mavili takımla sözleşme imzalamak için Trabzon'a gelen deneyimli oyuncu havaalanında açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜN PROJESİ BENİ İKNA ETTİ"

Görüşmelerin hep olumlu ilerlediğini ve Trabzonspor'un projesinin kendisini ikna ettiğini söyleyen Meunier, "Yaptığımız görüşmeler hep olumlu geçti. Hocamızdan duyduğum şeyler ve kulübün projesi beni ikna etti. Bunları duyduktan sonra çok fazla şey duymama gerek kalmadı." dedi.



Transfer için Stefano Denswil'le görüştüğünü söyleyen Meunier, "Daha önce Denswil'le oynamıştım ve onunla da görüşmelerim oldu. Süper Lig maçlarını da takip ettim. Takımımız zirve mücadelesi veren ve 2 sene önce de şampiyon olan bir takım. Takım, İstanbul'un büyük takımlarıyla şampiyonluk için mücadele edecek ve ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım." açıklamasında bulundu.

"BİRAZ SIKINTILAR YAŞADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Belçikalı oyuncu, Türkiye'ye gelme tercihinin Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takımında devamlı süre alma şansı yaratacağına dair soruyu da şöyle cevapladı, "Borussia Dortmund ile beraber son geçirdiğimiz aylarda biraz sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ben de hocamızla yaptığımız görüşmede, hocamızın bana söylediklerinden sonra zaten duymak istediğim şeylerdi. Dolayısıyla onları dinledikten sonra kafanızda çok fazla soru işareti kalmıyor diyebilirim. Takımımızda profil olarak da takıma liderlik edebilecek, tecrübelerini takımdaki genç oyuncularla paylaşabilecek birini arıyordu."

Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür eden defans oyuncusu, kulüp aracıyla birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine hareket etti.

Oyuncun, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bordo-mavili takım ile sözleşme imzalayacak.