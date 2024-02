Yeni transferler kadroda: Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu güncellendi

EFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe kadrosunu güncelledi.



Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic kadroya dahil edildi.

Serdar Aziz'in yanı sıra takımdan kiralık olarak Miguel Crespo ve Umut Nayir'in listede yer almadı.

RYAN KENT KADRODA

Transfer döneminde adı başka takımlarla anılan Ryan Kent, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunda yer aldı.



Kent'le birlikte Miha Zajc da kadroya dahil edilirken Mert Müldür UEFA'ya bildirilen listeye eklenmedi.



Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şöyle:



Kaleciler: Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Ömer Camcı, Furkan Akyüz



Savunma: Çağlar Söyüncü, Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Mehmet Can Gülerer



Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Kaan Akyazı, Efekan Karayazı, Emirhan Arkutcu



Hücum: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai

Bu habere tepkiniz:



06/02/2024 22:46