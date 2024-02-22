Yeni transferler Süper Kupa'da oynayabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında yeni transferlerin forma giyebileceğini duyurdu.

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22/02/2024

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Yeni transferler Süper Kupa'da oynayabilecek

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Kupa müsabakasındaki takvim değişikliği nedeniyle futbol müsabaka talimatının 18. maddesinin söz konusu karşılaşmada uygulanmayacağı belirtildi.

Söz konusu maddenin uygulanmaması dolayısıyla kulüplerin, transfer ettikleri futbolcuları final müsabakasında oynatabileceği ifade edildi.

Ayrıca Süper Kupa karşılaşması nedeniyle Süper Lig'in, 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak tamamlanacağı aktarıldı.

22/02/2024 09:53
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TAGS: Yeni transferler, Süper Kupa,
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