Yeni Türkevi, 27 Eylül'den itibaren konsolosluk hizmetleri sunmaya başlayacak

New York'ta açılışı yapılan yeni Türkevi Binası, 27 Eylül pazartesi gününden itibaren vatandaşlara konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak.

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25/09/2021

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Yeni Türkevi, 27 Eylül'den itibaren konsolosluk hizmetleri sunmaya başlayacak

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Konsolosluk hizmetlerimiz 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren Yeni Türkevi Binamızda sunulmaya başlanacaktır.'' denildi.

Türkevi binasının açılışını 20 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin tam karşısında yer alan Türkevi binasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciği yer alıyor.

25/09/2021 14:52
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TAGS: Yeni Türkevi, 27 Eylül, New York
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