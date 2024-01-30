Yeni ücretler 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek

Posta ücretlerine yaklaşık yüzde 52 zam geldi.

Güncel hayat pahalılığı, artan ulaşım ve transfer maliyetleri nedeniyle yeniden düzenlenen posta ücretleri 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

TAK muhabirinin Posta Dairesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yurt içi postalar kara yolu, Türkiye ve yurt dışına gönderilen postalar ise vatandaşın istemine göre deniz veya hava yolu ile gönderiliyor.

Vatandaşların tercih ettiği gönderim şekline göre fiyatlar farklık gösterebilirken, hava yoluyla gönderilen postalara uçak ek ücretleri dahil edilerek hesaplama yapılıyor.

Posta ücretleri şöyle düzenlendi:

20 grama kadar mektup postası yurt içi gönderileri 2.25 TL’den 3.50 TL’ye, Türkiye gönderileri 3.25 TL’den 5 TL’ye, diğer ülkeler 6.50 TL’den 8.25TL, 50 grama kadar olan yurt içi gönderiler 3.50 TL’den 5.50 TL’ye, Türkiye gönderileri 5.00 TL’den 7.75 TL’ye, yurt dışı 10 TL’den 15.25 TL’ye, 100 grama kadar olan yurt içi gönderiler 6.50 TL’den 8.25 TL’ye, Türkiye gönderileri 8.00 TL’den 12.50 TL’ye, yurt dışı 15 TL’den 23 TL’ye, 250 grama kadar olan yurt içi gönderiler 8 TL’den 12.50 TL’ye, Türkiye 12.50 TL’den 19 TL’ye, yurt dışı 21 TL’den 32 TL’ye, 500 grama kadar olan yurt içi gönderiler 10.50TL’den 16 TL’ye, Türkiye 17.50 TL’den 26.75TL’ye, yurt dışı 37 TL’den 56.25 TL’ye, bin grama kadar olan yurt içi gönderiler 15 TL’den 23TL’ye, Türkiye 24 TL’den 36.50 TL’ye, yurt dışı 63 TL’den 97.75 TL’ye, 2 bin grama kadar olan yurt içi gönderiler ise 21 TL’den 32 TL’ye, Türkiye 25 TL’den 38 TL’ye, yurt dışı ise 114 TL’den 173.25 TL’ye yükseldi.

Posta ücretlerine yapılan artışa rağmen, KKTC Posta Dairesi’nin hızlı ve güvenilir ve diğer ülkelere göre ucuz ücret tarifesi uyguladığı ifade edildi.