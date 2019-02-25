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Yeni ve eski çalışma bakanları arasındaki atışma sürüyor

Cumhurşyet Meclisinde, yeni ve eski çalışma bakanları arasındaki atışma sürüyor.

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25/02/2019

Yeni ve eski çalışma bakanları arasındaki atışma sürüyor

Zeki Çeler'in, "Yeniden bakan olmak için ağzınızdan salyalar akıyor" diyen Zeki Çeler'e, "Ayakların yere bassın" diye cevap verdi.

Bu cevaba sinirlenen Zeki Çeler de kürsüdeki eski bakana, "Hasba çıkar" diye karşılık verdi.

Cumhuriyet Meclisi'nde buz gibi bir hava estiren "hasba çıkar" cevabının şokunu erken atlatan Ersan Saner, kısa süreli tepkisinin ardından, "Bulunduğunuz koltuğun farkında değilsiniz" demekle yetinde.

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TAGS: zeki çeler, haber, kıbrıs, ersan saner
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