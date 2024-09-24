Yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak

 Cumhuriyet Meclisi’nin, Onuncu Dönem, Dördüncü Yasama Yılı, 1 Ekim Salı günü yapılacak törensel açılışla başlıyor.

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24/09/2024

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Yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak

 Cumhuriyet Meclisi’nin, Onuncu Dönem, Dördüncü Yasama Yılı, 1 Ekim Salı günü yapılacak törensel açılışla başlıyor.

Yeni yasama yılı, Meclis İç Tüzüğü uyarınca ekim ayının ilk iş günü olan 1 Ekim Salı günü saat 10.00'da yapılacak toplantı ile başlayacak.

Meclis son toplantısını 25 Haziran Salı günü yaparak yaz tatiline girmişti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yaz tatilinde iki kez olağanüstü toplantı yapmıştı.

24/09/2024 12:08
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TAGS: haber, kıbrıs,
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